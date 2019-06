Roma: Grippo (Pd), importante trovare risposta al degrado e abbandono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da Casal Bertone a Tor Bella Monaca, da Tor Sapienza a Torre Angela, da Casal Bruciato a Corviale. Le periferie romane soffrono e cambiano: cambia chi ci vive, cambia la geografia dei luoghi, cambia l'organizzazione della città. E trovare una risposta al degrado e abbandono denunciati due giorni fa da Papa Francesco, ma anche alla desolazione narrata tanti anni fa da Pasolini, è una sfida complicata a cui molti, a partire da chi oggi amministra la Capitale, rinunciano". Lo dichiara in una nota Valentina Grippo, consigliere regionale Pd Lazio, durante l'iniziativa "Quanto sei bella. Roma si può amministrare bene", un appuntamento di ascolto di esperienze di valore dai quartieri e di buone pratiche di amministrazione, "per rilanciare un messaggio positivo per il futuro della Capitale, oggi al Roma Scout Center. "Proprio per questo siamo qui oggi - aggiunge Grippo - per ascoltare le tante esperienze di civismo e buone pratiche dai territori e per provare a tracciare una via che rappresenti una risposta".(Com)