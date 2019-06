Carceri: Mattarella, assicurare condizioni migliori contro sovraffollamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "molteplicità di funzioni e la specializzazione di molte attività rende complesso l’espletamento del vostro lavoro, che è anche reso più complicato dalle condizioni di difficoltà dovute al sovraffollamento carcerario. E questo richiama alle responsabilità delle Istituzioni per assicurare condizioni migliori nel panorama carcerario": lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento in occasione dell'incontro, al Quirinale, con una rappresentanza della Polizia penitenziaria, nel 202esimo anniversario della sua costituzione. "Mi rendo conto", ha aggiunto il capo dello Stato, "di come sia impegnativo e non facile, in condizioni talmente particolari come quella della restrizione della libertà personale negli istituti di pena; di come sia difficile, anche per la molteplicità di caratteri e di personalità che si incontrano in quella condizione. Però quella di conoscere le singole persone è un’attitudine che arricchisce ulteriormente la vostra responsabilità, il vostro lavoro, il vostro compito, e consente a molti detenuti la possibilità di sperare in un futuro diverso. Credo anch'io che occorrano alcuni investimenti. Occorrono risorse", ha affermato Mattarella, "anche per rendere gli istituti - che strutturalmente, in buona parte, non sono adeguati ai nostri giorni - più adeguati alle condizioni dei detenuti e del lavoro che voi svolgete". Secondo il presidente della Repubblica, "occorrono anche nuove professionalità, più medici, più psicologi. Avere più psicologi negli istituti carcerari sarebbe di grande importanza. Occorre avere un continuo miglioramento che l’amministrazione sta cercando di realizzare e di sviluppare. E in questo non può mancare il sostegno delle istituzioni". (Rin)