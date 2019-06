Egitto: fonti stampa, terrorista Ashmawy sarà imputato in cinque processi

- Hisham al Ashmawy, uno dei miliziani islamisti radicali più pericolosi di tutto il Nord Africa, sarà imputato in cinque diversi processi. Lo riferisce il sito d’informazione egiziano "Youm7". Già condannato in contumacia aver pianificato e attuato una serie di attacchi terroristici contro obiettivi di sicurezza e istituzioni statali, Ashmawy sarà nuovamente giudicato dalla corta marziale. Catturato dalle forze del generale libico Khalifa Haftar durante gli scontri nella città di Derna, nella Libia orientale, l'8 ottobre 2018, il terrorista è stato consegnato alle autorità egiziane alla fine di maggio. Hesham Ashmawy è un jihadista ed ex ufficiale delle forze speciali egiziane, sospettato dal governo del Cairo dell'imboscata di Farafra del 2014 e dell'assassinio del procuratore generale Hisham Barakat, nel 2015. (Cae)