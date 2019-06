Regione Lazio: Uncem, soddisfazione per valorizzazione esperienza Comunità Montane

- "E' stata varata oggi la delibera con la quale la Regione Lazio trasforma le Comunità montane in Unioni dei Comuni montani e, con essa, parte la fase di liquidazione delle 22 Comunità montane del Lazio. La delibera conferma che a gestire la trasformazione sono chiamati, in via prioritaria, gli attuali presidenti degli enti montani e i vicepresidenti o, in loro mancanza, gli assessori più anziani. Nel caso la scelta ricadesse su di loro, i primi verrebbero nominati commissari dal presidente Nicola Zingaretti, mentre i secondi ricoprirebbero il ruolo di sub commissari". È quanto afferma, in una nota, il presidente di Uncem Lazio, Achille Bellucci. "L'Uncem Lazio, che mi onoro di rappresentare, nel ringraziare ancora una volta il presidente Zingaretti e l'assessore al ramo, Alessandra Troncarelli, la quale ha rimarcato come la Regione Lazio si assicura che le esperienze maturate dalle Comunità montane non vadano disperse nel mutamento del quadro istituzionale e che ha tenuto in debito conto la nostra collaborazione - conclude - esprime soddisfazione anche per l'attenzione dimostrata per le nostre istanze dal presidente del Consiglio Regionale, Mauro Buschini. L'auspicio, nel ribadire la massima disponibilità e collaborazione, è ora che il presidente Zingaretti proceda velocemente ad avviare la fase di commissariamento".(Com)