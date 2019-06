Autonomia: cominciato vertice a palazzo Chigi

- E' cominciato, a palazzo Chigi, il vertice sull'Autonomia. Presenti il premier, Giuseppe Conte, i due vicepresidenti del Consiglio Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Erika Stefani, il responsabile per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, il viceministro all'Economia ed alle Finanze, Massimo Garavaglia, il sottosegretario per gli Affari regionali e le Autonomie, Stefano Buffagni. (Rin)