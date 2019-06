Roma: Raggi, ok a nuovo piano assunzioni di Roma Capitale per il 2019, in arrivo 816 dipendenti e 500 vigili

Roma, 25 giu 20:18 - (Agenzia Nova) - "Una buona notizia per più di 1300 persone. Approvato il nuovo piano assunzioni di Roma Capitale per il 2019. Verranno assunti 816 nuovi dipendenti mentre per 500 agenti di Polizia Locale si realizza il sogno del passaggio dal contratto a tempo determinato a quello indeterminato". Così, in un tweet, il sindaco di Roma Virginia Raggi. (Rer)