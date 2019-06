Tav: Bagnasco (FI), sbloccati bandi Telt, nel M5s la confusione regna sovrana. Governo chiarisca

- "Sono ore difficili per il M5s che, dopo aver dovuto ingoiare il boccone amaro sull'assegnazione dei Giochi olimpici a Milano-Cortina, oggi si trova a dover prendere atto della pubblicazione dei bandi, da parte di Telt, per i lavori della Tav in Italia" dice il deputato di Forza Italia, Roberto Bagnasco. "Sul tema la confusione in casa 5stelle regna sovrana - aggiunge Bagnasco - mentre il ministro alle Infrastrutture Toninelli si appresta a dichiarare che i fondi possono essere spesi meglio, il vicepremier Di Maio insiste sul regalo alla Francia e denuncia un fantomatico attacco contro il Movimento orchestrato da chi, con Olimpiadi e Tav, vuole cementificare l'Italia. La viceministra Castelli, invece, dichiara di essere favorevole ad una mini-Tav. Non dobbiamo dimenticare inoltre le dichiarazioni dell'ex "guru", Paolo Foietta, e del suo dietrofront che ha dell'incredibile. Infatti - nota ancora Bagnasco - dopo aver avallato le varie proposte dei pentastellati è costretto ad ammettere che le ipotesi non sono praticabili in quanto i lavori per la Tav, nel frattempo, sono andati avanti e sospenderli o modificarli ora, non solo non sarebbe praticabile per motivi strettamente tecnici, ma anche per una questione economica. Abbandonare allo stato attuale il progetto, approvato in sede internazionale costerebbe alle casse dello Stato circa 3,1 miliardi di euro. Siamo all'ultimo atto di una commedia che continua a far perdere credibilità all'Italia. Chiediamo pertanto che il premier Conte chiarisca immediatamente la posizione del governo, per porre fine a tutto questo dilettantismo così distruttivo per il Paese", conclude Roberto Bagnasco.(Com)