Calcio: Bongiorno, con bravura e tenacia le Azzurre volano ai quarti

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, scrive su Twitter che "con bravura e tenacia le Azzurre volano ai quarti. Bertolini intuisce un cambio importante. Avanti senza paura". Il riferimento è alla vittoria per 2 a 0 dell'Italia sulla Cina, agli ottavi dei mondiali di calcio femminile, in Francia.(Rin)