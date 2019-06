Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- Il sindaco di Roma Virginia Raggi presenta la campagna contro l'abbandono estivo degli animali domestici.Parco di San Sisto, via di Valle delle Camene 11 (ore 9:30)- Il sindaco di Roma Virginia Raggi interviene alla Giornata Internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di droghe.Centro Italiano di Solidarietà "Don Mario Picchi" – Ceis, via Ambrosini 129 (ore 11)- Il vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo partecipa alla presentazione del progetto "La TVA: Un percorso museale per la città storica – Una metropolitana di superficie – Una rete di connessione con la storia – Il passe-partout per il Giubileo 2025.Campidoglio, Sala della Protomoteca (ore 16)- L'assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro Carlo Cafarotti partecipa al ciclo di incontri "Caffè con vista – La cultura produce benessere, felicità e capitale sociale?", promosso da Zetèma e Unindustria.Casa del Cinema, largo Marcello Mastroianni 1 (ore 9)- L'assessore all'Urbanistica Luca Montuori partecipa alla presentazione del Rapporto dello stato di salute dell'edilizia nel Lazio.Sede Federlazio, viale Libano 62 (ore 11:30)- L'assessora alla Città in Movimento Linda Meleo partecipa alla presentazione del progetto "La TVA: Un percorso museale per la città storica – Una metropolitana di superficie – Una rete di connessione con la storia – Il passe-partout per il Giubileo 2025.Campidoglio, Sala della Protomoteca (ore 16)- L'assessore all'Urbanistica Luca Montuori partecipa alla presentazione del progetto "La TVA: Un percorso museale per la città storica – Una metropolitana di superficie – Una rete di connessione con la storia – Il passe-partout per il Giubileo 2025.Campidoglio, Sala della Protomoteca (ore 16)- L'assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro Carlo Cafarotti interviene all'evento "Roma: tutto un altro film", organizzato da Cna Roma nell'ambito del Festival L'Isola del Cinema (Isola Tiberina) (ore 18) (segue)(Rer)