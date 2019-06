Olimpiadi: Malagò, anche con uscita Torino candidatura mai a rischio, Italia sempre in gara

- "Con ritiro Torino? In realtà la candidatura non è stata mai assolutamente a rischio, devo dirlo con grande franchezza perché questa candidatura è talmente cambiata nel corso dei mesi. Io ho sempresostenuto che l'importante fosse essere sempre in gara. Poi in corso d'opera si poteva scegliere un alleato. Poi una volta aperta le fessura bisognava lavorarci e ottenere l'Olimpiade". Così il Presidente delConi Giovanni Malagò durante la trasmissione "Porta a Porta" in onda questa sera. (Rer)