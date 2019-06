Sud: Renzi (Pd), occorre rivoluzione culturale che parta dai cittadini

- Il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, scrive su Facebook che "molti commenti al post di stamani sulle Olimpiadi vengono da cittadini del Sud. Commenti interessanti. C’è chi dice che si sono vinte le Olimpiadi solo perché c’erano città del Nord: qualcuno lo dice con vittimismo, qualcuno con rassegnazione, qualcuno criticando il governo che non ha mai scommesso sul Mezzogiorno. Da presidente del Consiglio ho lottato per le Universiadi a Napoli, la capitale della cultura a Matera, il G7 a Taormina, ma anche la Apple a Napoli, il rilancio di Pompei e della Reggia di Caserta, i musei archeologici a Reggio Calabria e Taranto, l’accelerazione della Napoli Bari con lo SbloccaItalia e tanto altro. Non basta", aggiunge l'ex premier, "il nodo rimane: il Mezzogiorno non si salva dall’esterno con una lista di cose da fare, come i nostri (pur ottimi) Patti per il Sud. Occorre innanzitutto una rivoluzione culturale che parta dai cittadini. E qui il commento provocazione lo faccio io: finché al Sud si continuerà a votare chi ti offre un sussidio, come il reddito di cittadinanza, sarà impossibile cambiare. Perchè cosi facendo cambiano (talvolta) le facce, ma il metodo rimane sempre quello", conclude Renzi, "basato sul sussidio e sulla dipendenza. Sbaglio?". (Rin)