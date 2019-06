Farnesina: viceministro Del Re incontra direttore esecutivo Fondo globale per lotta Aids, tubercolosi e malaria

- La viceministro agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha incontrato oggi alla Farnesina Peter Sands, direttore esecutivo del "Fondo Globale per la lotta all’Aids, Tubercolosi e Malaria". L’incontro, riferisce in una nota la Farnesina, ha consentito di fare il punto in vista della Conferenza di rifinanziamento di Lione del 9-10 ottobre prossimi, dove i donatori presenteranno i rispettivi impegni di spesa per il periodo 2020-22. L'Italia ha contribuito al Fondo globale nel triennio 2017-19 con la cifra di 140 milioni di dollari, il maggiore impegno finanziario della Cooperazione italiana in ambito multilaterale. Nel corso dell'incontro, la viceministro ha altresì attirato l’attenzione di Sands sulla fragilità della situazione sanitaria in Libia, chiedendo di esplorare le modalità per un intervento del Fondo anche nei paesi africani di origine e transito dei flussi migratori diretti verso Europa. La viceministro e Peter Sands hanno infine ricevuto una delegazione di "giovani ambasciatori" del capitolo italiano dell’associazione One, ente della società civile internazionale guidato da Bono Vox, che hanno presentato la propria campagna per un incremento del sostegno italiano al Fondo globale.(Com)