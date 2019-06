Olimpiadi: Rebecchini (Acer) a "Nova", esultanza Milano-Cortina lascia amaro in bocca per rinuncia Roma

- “Vedere l’entusiasmo e l’esultanza che ieri hanno manifestato tutti coloro che hanno lavorato insieme per arrivare alla vittoria di Milano-Cortina lascia l’amaro in bocca per quella che è l’occasione che ha perduto Roma”, rinunciando alla candidatura per le Olimpiadi 2024. Lo ha detto il presidente dell’Acer, l’Associazione costruttori edili di Roma, Nicolò Rebecchini, raggiunto da "Agenzia Nova", in merito alle Olimpiadi invernali 2026 assegnate a Milano-Cortina. “Una grande occasione, una ferita aperta che stenta a rimarginarsi, visto – ha osservato Rebecchini - anche lo stato in cui versa Roma a quasi tre anni da questa decisione incredibile che venne presa, probabilmente sull’onda dell’entusiasmo di un risultato politico, non si guardò più in là di quello che potevano essere i problemi che bisognava affrontare a Roma, ma ci si è limitati nel considerare che è meglio non fare pur di non sbagliare. Questa scelta, purtroppo alla lunga, non mi sembra che stia pagando". (segue) (Rer)