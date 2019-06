Olimpiadi: Rebecchini (Acer) a "Nova", esultanza Milano-Cortina lascia amaro in bocca per rinuncia Roma (2)

- Il presidente dell'Acer è convinto che "se oggi ricapitasse un’occasione di questo genere, forse, le valutazioni, non solo del sindaco Raggi, ma di tutto il M5s e di tutti coloro che hanno indotto il sindaco a comportarsi in un certo modo, porterebbero a un diverso risultato. Teniamo presente che gran parte dei fondi sarebbero arrivati dal Comitato olimpico, così come arriveranno per Milano e Cortina e, pertanto, - ha sottolineato Rebecchini - sarebbe stata una pioggia di denari da mettere a frutto in modo coerente per le necessità che si sarebbero dovute affrontare, senza sperperi . Questo era quello che ci si aspettava: quel cambio di passo che il sindaco e il M5s aveva denunciato durante tutta la campagna elettorale. Il non aver voluto testare Roma ad una prova così importante e di livello ci ha portato ad una situazione come quella di oggi, dove – ha concluso Rebecchini - stiamo elemosinando pochi euro per risolvere antichi problemi, senza alcun costrutto per il domani”. (Rer)