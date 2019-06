Olimpiadi: Sala, Milano ha portato esperienza di Expo

- "Serviva anche una città come Milano che, con l'esperienza di Expo, è stata importante. Io più volte ho riportato su quello la questione: 21 milioni di visitatori in tranquillità senza problemi. E ancora oggi Milano gode di quei vantaggi. Ora da qui in poi bisogna cominciare a lavorare". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante la trasmissione televisiva di Rai Uno "Porta a Porta" in onda stasera. (Rer)