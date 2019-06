Olimpiadi: Giorgetti, Milano e Cortina hanno vinto perché credibili. E mostra in tv il contratto

- "C'è il contratto che abbiamo firmato". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, durante la registrazione di "Porta a Porta" in un siparietto durante il quale ha mostrato al conduttore Bruno Vespa e alle telecamere il contratto con il comitato Olimpico internazionale per le Olimpiadi invernali del 2026. "Per vincere un evento come questo - ha proseguito Giorgetti - bisogna essere seri e credibili, come siamo stati. Abbiamo vinto ieri, ma ancora prima nel duro lavoro che, come negli allenamenti degli atleti, precede la partita". (Rer)