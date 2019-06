Olimpiadi: Sala, probabilmente Raggi non sentiva Roma in grado di gestirle

- "Probabilmente Raggi e 5 stelle non sentivano la città in grado di gestire le Olimpiadi. Questo ci sta. Ma non ci sta andare dietro a immagini fuori da ogni logica come la cementificazione". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la trasmissione "Porta a Porta" in onda stasera su Rai Uno. (Rer)