Migranti: Laforgia (Leu), bene crepa nel Pd su accordi con la Libia

- Il senatore eletto in Liberi e uguali, e portavoce di èViva, Francesco Laforgia, scrive su Facebook "bene che anche nel Pd si sia aperta una crepa (molto in ritardo) rispetto agli accordi con la Libia e che qualcuno, in quel partito, si sia rifiutato di votare la risoluzione che conferma la sostanza di quegli accordi. Quel paese non è un approdo sicuro e i lager sono una vergogna, innanzitutto per l'Europa. Lo diciamo da anni, da quando ci siamo rifiutati di votare i decreti Minniti. Lo ribadiamo adesso", conclude il parlamentare, "davanti a questo spaventoso governo di destra che tiene in ostaggio, su una nave, un pugno di disperati ormai esausti". (Rin)