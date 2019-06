Calcio: Salvini, forza ragazze, orgogliosi di voi

- Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su Facebook scrive "forza ragazze, orgogliosi di voi", in merito al passaggio ai quarti di finale della Nazionale italiana di calcio femminile grazie alla vittoria, oggi, per 2 a 0, sulla Cina, ai Mondiali in Francia. (Rin)