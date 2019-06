Ponte Genova: Di Maio, in passato se ne sono fregati di sicurezza, chi ha sbagliato pagherà

- Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in un post su Facebook, sottolinea che "nessuno di noi può dimenticare la tragedia del ponte Morandi a Genova. La scorsa estate, in pieno agosto, gruppi di amici, famiglie, lavoratori si erano messi in viaggio per una vacanza, o appunto per lavoro, ma la vacanza o la giornata lavorativa non arrivarono mai. Il ponte crollò, morirono 43 persone innocenti, altre 600 circa persero la casa. Stavano andando al mare, dopo un anno di intero lavoro, o al lavoro anche in quel 14 agosto, e morirono in quella che poi venne definita una 'tragedia annunciata'. Annunciata perché il ponte non crollò a caso, ma per mancanza di manutenzione da parte di chi avrebbe avuto il compito di supervisionare la struttura". Quindi Di Maio, continua: "Oggi che si inaugura la costruzione del nuovo ponte a Genova dobbiamo dire delle verità. La prima è che i passati governi se ne sono sempre fregati della sicurezza, perché in molti casi il loro obiettivo era quello di fare favori agli amici, non di garantire un buon servizio ai cittadini che pagano ogni giorno le tasse. Per anni - rimarca il ministro - i concessionari delle autostrade hanno infatti solamente arricchito il proprio portafoglio, aumentando i pedaggi al casello, spesso senza garantire un’adeguata manutenzione. E i risultati, purtroppo, si sono visti". (segue) (Rin)