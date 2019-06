Ponte Genova: Di Maio, in passato se ne sono fregati di sicurezza, chi ha sbagliato pagherà (2)

- Nel suo post, Di Maio, poi, scrive: "Oggi purtroppo non possiamo ridare la vita a quelle persone, ma proviamo a fare giustizia. Grazie all’impegno del ministro Toninelli, stiamo per attuare un’autentica rivoluzione che ci consentirà da gennaio del prossimo anno di avere persino tariffe ridotte e recuperi di efficienza anche oltre il 20 per cento. In pratica le tariffe al casello saranno legate ai reali investimenti che i concessionari effettueranno e alla qualità della gestione. Ciò significa che, se non fai gli adeguati interventi, sei fuori e resti lontano chilometri da qualsiasi infrastruttura del paese". Inoltre, aggiunge il vicepremier, "i costi di gestione dei concessionari saranno ben monitorati: nessuno potrà fare più il furbo. Tutto questo, oltre a farci risparmiare parecchio, ci permetterà di garantire anche nelle autostrade più sicurezza per le persone. E' il primo passo, nei prossimi giorni ne compiremo degli altri e capirete molte, molte cose. Lo abbiamo sempre detto: chi ha sbagliato deve pagare. E, ve lo assicuro - conclude -, pagherà. Il mio abbraccio alle famiglie delle vittime del ponte Morandi. Lo Stato è con voi". (Rin)