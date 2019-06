Consiglio comunale Milano: approvati emendamenti maggioranza a delibera Tpl

- Il Consiglio comunale di Milano nella seduta di oggi, che si dovrebbe concludere in serata con l'approvazione definitiva della delibera sulla riforma tariffaria del trasporto pubblico locale, ha dato il via libera a diversi emendamenti presentati dalla maggioranza, per migliorare le agevolazioni sugli abbonamenti annuali per alcune categorie come detenuti, famiglie numerose e disoccupati. La presidente della sottocommissione Carceri e capogruppo di Milano Progressista, Anita Pirovano, ha presentato tre emendamenti che estendono la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento annuale a 50 euro ai detenuti di tutti gli istituti di pena milanesi (San Vittore, Bollate, Opera e Beccaria) che escono dalle case di reclusione per lavorare, per svolgere attività di volontariato o per motivi di studio. "Sono attività utili per l'abbattimento della recidiva, quindi scontare l'abbonamento è un modo per rendere più sicura la città, a beneficio di tutti", ha commentato Pirovano. (segue) (Rem)