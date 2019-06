Colombia: Marina militare denuncia episodio sconfinamento Forze armate Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina militare colombiana ha denunciato oggi il presunto sconfinamento di elementi della Guardia nazionale bolivariana (Gnb) del Venezuela. I fatti, riferisce la "Armada" in un comunicato, risalgono alla giornata di sabato scorso,e si sarebbero prodotti nella provincia orientale di Guainia. Militari del Battaglione fluviale avrebbero accolto un'imbarcazione in arrivo da Cucui, in Brasile. Le sei persone a bordo hanno riferito di una intimidazione "con sapri di pistola in aria" effettuata da elementi della Gnb. Il Battaglione avrebbe quindi fatto rispettare i confini nazionali e, una volta registrato il rientro in patria dei militari enezuelani, permesso ai civili di proseguire il loro viaggio. (segue) (Mec)