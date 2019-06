Colombia: Marina militare denuncia episodio sconfinamento Forze armate Venezuela (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina ha consegnato un rapporto al ministero degli Esteri, con l'aggiunta di un video girato da uno dei colombiani a bordo dell'imbarcazione. La Forza navale, che "controlla 1.320 chilometri di fiumi frontalieri", ha assicurato "che continuerà a lavorare per garantire il diritto dei colombiani alla libera circolazione nel territorio". Il ministero degli Esteri colombiano, da parte sua, ha espresso "preoccupazione per il ripetersi di questo tipo di provocazioni, create dal regime illegittimo di Nicolas Maduro, che danneggiano le comunità alla frontiera". Bogotà rivendica la necessità di "difendere la sovranità nazionale" pur spendendo la necessaria prudenza i azioni che Caracas muoverebbe "solo per far vedere la Colombia come paese aggressore". (segue) (Mec)