Argentina: candidato presidenziale Fernandez, rispetto obblighi con Fmi ma non a costo recessione (2)

- Il Fondo monetario aveva rilasciato nella giornata di ieri un comunicato nel quale anticipava che nel corso di questa settimana suoi rappresentanti si sarebbero riuniti a Buenos Aires con Alberto Fernandez e anche con Roberto Lavagna, candidato per la coalizione "Consejo Federal". Attualmente il ticket Fernandez-Kirchner è quello che primeggia, anche se non di molto, nella maggior parte dei sondaggi, da qui l'interesse dell'organismo con sede a Washington per conoscere i programmi della coalizione "Frente de Todos" e le sue intenzioni rispetto all'adempimento degli obblighi contratti attraverso il maggior programma di assistenza finanziaria mai concesso, per un ammontare complessivo di 57,1 miliardi di dollari. (segue) (Abu)