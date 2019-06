Torino: Porchietto (FI), flash mob delle madamin ricorda danni quotidiani di Appendino

- “Ritengo che il flash mob indetto dalle madamin per domani possa essere utile a ricordare i danni che il sindaco Appendino produce ogni giorno a Torino e al Piemonte". Ad affermarlo il deputato di Forza Italia Claudia Porchietto, responsabile regionale delle Attività Produttive in Piemonte. "Come sempre avrei partecipato a titolo personale all’iniziativa se non fossi impegnata nei lavori della Camera dei Deputati: è necessario non abbassare la guardia perché la memoria rischia sempre di venire meno con il passare dei mesi. In questi anni di governo il primo cittadino di Torino ha fallito tutti gli obiettivi che per i quali era stata votata. Torino è sempre più fanalino di coda delle città del Nord Italia, la povertà aumenta, le imprese tirano giù la serranda e i giovani scappano all’estero. In questo scenario qualsiasi iniziativa che dica basta a questa Amministrazione di improvvisati è utile”. (Rpi)