Consiglio comunale Milano: ok a emendamento FI su annuale Atm a 200 euro per ex componenti forze dell'ordine

- Il Consiglio comunale di Milano ha approvato un emendamento presentato dal capogruppo di Forza Italia, Fabrizio De Pasquale, che prevede un abbonamento annuale a 200 euro per gli ex componenti delle forze dell'ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco ed Esercito). "Queste persone - spiega De Pasquale - vanno in pensione generalmente prima dei 65 anni e quindi non avrebbero diritto alla riduzione per gli anziani che scatta dopo i 65 anni". "È un'agevolazione che premia l'impegno di questi ex servitori dello Stato e che vuole incentivare l'uso dei mezzi pubblici a persone che hanno una maggiore professionalità nell'individuare e segnalare situazioni di pericolo per utenti e dipendenti Atm", osserva il capogruppo azzurro. (Rem)