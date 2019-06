Farnesina: al via giornata di formazione per 76 volontari dei Corpi Civili di Pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giornata di formazione alla Farnesina per 76 giovani volontari in partenza per l’estero nell’ambito dei progetti dei Corpi Civili di Pace, iniziativa promossa dal dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del consiglio dei ministri con l’obiettivo di promuovere in modo imparziale la solidarietà e la cooperazione, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e all’educazione alla pace fra i popoli. Il ministero degli Esteri, si legge in una nota sul sito della Farnesina, ha organizzato un incontro per sensibilizzare i giovani sulle opportunità e sulle responsabilità connesse alla partecipazione a progetti in aree turbolente o a rischio di emergenze ambientali: si è trattato di un utile confronto sulle diverse realtà di destinazione dei ragazzi, sui profili di sicurezza e sulle norme di comportamento e igienico-sanitarie cui i volontari dovranno attenersi per trarre da questa esperienza un arricchimento personale e professionale, realizzando in consapevolezza e sicurezza azioni di pace non governative nei paesi di destinazione. (Res)