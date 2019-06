Brasile: Fitch, riforma previdenziale fattore positivo ma non basterà a ridurre rischi (2)

- Per l'agenzia, la crescita brasiliana è soggetta a rischi interni ed esterni da non sottovalutare. Le preoccupazioni di Fitch sono inoltre relative alla situazione dell'economia reale: l'agenzia ha infatti recentemente ridotto la previsione di crescita del Pil per il 2019 dal 2,2 di inizio anno all'1 per cento, e dal 2,7 al 2,1 per cento per il 2020. "La delusione per il ritardo nella consegna del programma di riforme rimane un rischio", affermano gli analisti, "e si uniscono ad altri rischi esterni" come gli effetti sul commercio della crisi in Argentina, o gli effetti di un rallentamento più intenso dell'economia cinese a causa delle tensioni commerciali tra Pechino e Washington. (Brb)