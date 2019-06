Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL’assessore allo Sport Roberta Guaineri partecipa alla conferenza stampa per la presentazione della Milano Boxing Night, organizzata da DAZN, che si terrà presso il Palalido Allianz Cloud venerdì 28 giugno. Intervengono: Salvatore Cherchi, Presidente di OPI Since 82 e Veronica Diquattro, EVP Southern Europe DAZN.Palazzo Marino, sala 'Franco Brigida', Piazza Scala, 2 (ore 11.00)L'assessore al Verde Pierfrancesco Maran partecipa alla conferenza stampa di presentazione del progetto ReLambro SE (Rete Ecologica Lambro metropolitano. Servizi Ecosistemici a Sud Est) , terza fase del progetto promosso da ERSAF in partenariato con comuni ed enti lombardi e realizzato con il finanziamento di Fondazione Cariplo. Partecipano: Alessandro Fede Pellone, Presidente ERSAF Andrea Arcidiacono e Antonio Longo, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano Maria Luisa Ravarini, Comune di Melegnano Paolo Micheli, Comune di Segrate Chiara Papetti, Comune di San Donato Milanese Caterina Molinari, Comune di Peschiera Borromeo Damiano Di Simine, Responsabile Scientifico d Legambiente Lombardia Riccardo Gini, Direttore Parco Nord Giovanni Dapri, Associazione Grande Parco ForlaniniPalazzo Marino, Sala Stampa, piazza Scala, 2 (ore 12.30)L’assessore alla Casa e ai Lavori pubblici Gabriele Rabaiotti partecipa alla presentazione del complesso residenziale ‘Smart&Green’ San Carlo Trieste. Insieme all’assessore, intervengono Olivier Jacquier, Ceo di Engie Italia, Lidia Grigioni dell’Immobiliare San Carlo Trieste e Augusto De Castro, Consigliere delegato E-Vai e Coo Fnm. S.p.A.Largo cavalieri di Malta (ore 17.30)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla presentazione del tour #OggiProtagonisti, il viaggio itinerante dell'Agenzia Nazionale per i Giovani.Piazzale Donne Partigiane (ore 18.30)Il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé interviene all'evento di apertura dello spettacolo "Io ero io", nell'ambito del Progetto Teatro utile 2019 a cura di Tiziana Bergamaschi.Teatro Franco Parenti, in via Pier Lombardo 14 (ore 21,00) (segue) (Rem)