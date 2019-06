Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.REGIONEIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e l'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, partecipano all'inaugurazione di una 'Smart Energy Area' presso la stazione ferroviaria di Milano Bovisa. Si tratta di un'area con postazioni di ricarica e condivisione di veicoli leggeri elettrici (biciclette, scooter e monopattini per le brevi e medie percorrenze), colonnine elettriche per le auto private; una rastrelliera per le biciclette private; locker refrigerati per ritirare la spesa e i prodotti freschi.Stazione Ferrovienord di Milano Bovisa. (ore 10.30)L'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia Lara Magoni compie una visita istituzionale sul Lago di Como. Di seguito il programma dettagliato: ore 10, Argegno - incontro con le autorità locali nella sede del Municipio (via Valle Intelvi, 7 - Argegno/CO); ore 10.30, spostamento a Sala Comacina per imbarcarsi sul motoscafo e approdare a Tremezzina. A seguire incontro con le autorità locali nella sede del Municipio di Tremezzo (via Peduzzi, 6 - Tremezzo/CO). A seguire, l'assessore visita Villa Balbianello, di proprietà del Fondo Ambiente Italiano (via Monzino, 1 - Tremezzina/CO) e Villa Carlotta, sempre a Tremezzina (via Regina, 2); ore 14.30, visita a Villa la Collina' a Griante (via Roma 11); ore 15.30, visita all'Isola ComacinaL'assessore all'Autonomia e Cultura di Regione Lombardia Stefano Bruno Galli partecipa alla conferenza stampa di presentazione del XVIII Festival bandistico internazionale di Besate Brianza (MB), che si svolgerà dal 3 al 7 luglio.Palazzo Pirelli, via F. Filzi, 22 (ore 10.30)L'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità della Regione Lombardia, Stefano Bolognini, domani, mercoledì 26 giugno, farà un sopralluogo e incontrerà gli inquilini degli stabili Aler Milano di via Vincenzo da Seregno 48/50/54/56. L'occasione è data dalla presa d'atto del termine dei lavori sulle prime torri e la verifica dello stato di attuazione delle opere sulle restanti. Lo accompagna il presidente dell'Aler di Milano, Angelo Sala.via Vincenzo da Seregno, 50 (ore 11.30)L'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi e il consigliere nazionale di Slow Food Lorenzo Berlendis sottoscrivono un protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Slow Food Lombardia per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari del territorio lombardo.Palazzo Lombardia, Sala Stampa - Ingresso N1 - 11° piano, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 12.00)L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, interviene alla presentazione de 'La vita sotto il turbante'. Il progetto, nato dalla collaborazione tra l'associazione 'Go5-per mano con le donne Onlus' e la "Cooperativa Alice per Sartoria SanVittore" per raccogliere fondi da destinare alla ricerca scientifica per la diagnosi precoce del tumore ovarico. -Istituto dei Tumori, via Giacomo Venezian, 1 (ore 19.00) (segue) (Rem)