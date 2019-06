Riforme: M5s, primo ok ad abolizione Cnel, procediamo con misure puntuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le senatrici e i senatori del Movimento cinque stelle in commissione Affari costituzionali di palazzo Madama affermano, in una nota, che "prosegue il nostro percorso ordinato per l'aggiornamento mirato della Costituzione. A differenza di chi, come Renzi e Berlusconi, nel passato ha pensato di sottoporre agli italiani stravolgimenti omnicomprensivi della Carta fondamentale, noi procediamo con misure singole e puntuali. Oggi in commissione Affari costituzionali al Senato abbiamo approvato il disegno di legge per cancellare dalla Costituzione il Cnel. Un passo molto utile", aggiungono i parlamentari pentastellati, "per eliminare un organo che non è mai riuscito ad assolvere a pieno le sue funzioni e che è ormai superato dai nuovi assetti economico-sociali. Il disegno di legge per la riduzione del numero dei parlamentari è ormai vicino all'approvazione definitiva e quello per l'introduzione del referendum propositivo sta seguendo il suo percorso al Senato dopo l'approvazione della Camera. Le riforme costituzionali serie si fanno così", concludono gli esponenti del M5s, "apportando le poche migliorie necessarie a valorizzare l'impianto complessivo".(Com)