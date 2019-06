Sanità: in passerella a Milano i 'turbanti della solidarietà' per raccogliere fondi per la lotta al tumore ovarico

- Sarà la terrazza al nono piano dell'Istituto Nazionale dei Tumori la sede del secondo appuntamento per presentare ai milanesi il progetto 'La vita sotto il turbante’, nato dalla collaborazione la Onlus Go5- Per mano con le donne e la Cooperativa Alice per Sartoria SanVittore, che mette al centro il turbante come il simbolo di una alleanza tra donne malate e donne detenute. L'evento è in programma per domani, 26 giugno alle 19. A fare gli onori di casa sarà il presidente dell'Istituto dei Tumori Marco Votta, e dopo il saluto dei rappresentanti delle istituzioni lombarde e milanesi tra i quali l'assessore al Welfare Giulio Gallera e Anita Pirovano, presidente della Commissione Carceri del Comune di Milano, e gli interventi di alcuni relatori, tra cui quello del presidente di Go5, Francesco Borasi, l'avvocato Paola Ponte esponente della Camera Penale di Milano, Luisa Della Morte, responsabile sociale della coperativa Alice e il direttore dell’Unità di Oncologia Ginecologica Francesco Raspagliesi, si proseguirà con una sfilata. Martina Hamdy, Camilla Bianchini e Ilaria Fratoni, presentatrici di Meteo.it di Mediaset, e la food blogger Siham Lamoudni, saranno in passerella per indossare i turbanti, assieme a studentesse universitarie e a ex pazienti. A coordinarle sarà Antonella Morassutti, attrice e danzatrice contemporanea. Nel pomeriggio, invece, dalle 16.30 alle 18, per le donne in cura verrà offerto un momento di 'coccolè. Tre ragazza esperte della Accademia Stefano Anselmo regaleranno loro una breve seduta di trucco e con una mini lezione individuale di make-up. Mentre da oggi i turbanti saranno disponibili al Consorzio VialeDeiMille, dove si trovano esclusivamente prodotti realizzati nelle carceri. Il prossimo appuntamento prima dell'estate si terrà l'11 luglio alle 18 nel giardino del reparto femminile del casa circondariale di San Vittore, con le detenute in prima linea ad organizzare la serata. I fondi raccolti saranno destinati alla ricerca scientifica per la diagnosi precoce del tumore ovarico e nel contempo, commissionando i turbanti a Sartoria SanVittore, offrire lavoro a coloro che, pur lontane da casa, con il loro stipendio cercano di sostenere il bilancio familiare. (Com)