Difesa: colloqui sulla crisi nel Golfo alla ministeriale Nato di domani a Bruxelles

- Anche se non è all'ordine del giorno della ministeriale Difesa della Nato di domani, alla riunione si parlerà della situazione nel Golfo. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, rispondendo a una domanda della stampa: "Siamo preoccupati per la situazione nel Golfo e per le attività destabilizzanti dell'Iran nella regione, il suo sostegno a gruppi terroristici, il suo programma missilistico e anche l'annuncio che l'Iran ricomincerà l'arricchimento dell'uranio: tutti gli alleati condividono queste preoccupazioni. Anche se l'Iran non è formalmente all'ordine del giorno per la riunione ministeriale della difesa, mi aspetto che (questo tema) sarà discusso, sia durante l'incontro che in diversi incontri bilaterali a margine". Per quanto riguarda, invece, la Nato, Stoltenberg ha spiegato di essere "in procinto di nominare un nuovo vice segretario generale. Questa è una posizione importante. È, naturalmente, una persona che lavora a stretto contatto con me, ed è un processo basato sul merito, e accolgo con favore il fatto che ci siano diversi candidati altamente qualificati", ha aggiunto. (Beb)