Scuola: Ascani (Pd), ennesima gaffe Bussetti su compiti vacanze

- Anna Ascani, vicepresidente del Partito democratico, scrive su Facebook che "il ministro Bussetti è recidivo sui compiti per le vacanze e cade nell'ennesima gaffe: oggi invita a dare meno compiti per le vacanze estive, ma l'anno scolastico è finito da giorni. Il precedente scivolone era stato a Natale, quando il ministro voleva addirittura emanare un'apposita ridicola direttiva per stabilire lui il giusto carico di compiti, salvo poi fare inevitabilmente retromarcia. Invece di cimentarsi in chiacchiere in libertà, se davvero vuole fare dichiarazioni pubbliche", prosegue la parlamentare, "Bussetti chieda pubblicamente scusa alla professoressa di Palermo ingiustamente sospesa, alla quale lui in Salvini aveva promesso la totale riabilitazione in campagna elettorale ma poi, dopo le elezioni, se ne è dimenticato". (Rin)