Energia: Brasile, pubblicate linee guida per liberalizzazione del mercato Gnl (2)

- Di recente le autorità dello stato brasiliano del Mato Grosso do Sul hanno firmato con il governo della Bolivia un accordo di integrazione energetica per la vendita diretta di gas da petrolio liquefatto (Gpl) e gas naturale liquefatto (Gnl) boliviano allo stato brasiliano. L'accordo è stato firmato a Santa Cruz de La Sierra dal presidente boliviano Evo Morales e dal suo ministro degli idrocarburi, Luis Alberto Sanches e dal governatore del Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. L'accordo prevede la fornitura di 1,1 milioni di metri cubi di gas dalla compagnia petrolifera statale boliviana Giacimenti petroliferi fiscali boliviani (Ypfb) alla Termelétrica fronteira, che sarà costruita nella regione di Ladário da Camaçari, in Brasile. "Il governo del Mato Grosso do Sul, insieme al governo boliviano alle società Global e Camacari, riuscirà a generare energia", ha affermato il governatore. (Brb)