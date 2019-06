Brasile: scandalo intercettazioni, Associazione giudici chiede sospensione Sergio Moro

- Un gruppo di 30 giudici federali componenti dell'Associazione dei giudici federali del Brasile (Ajufe) ha depositato la richiesta di espulsione del ministro della Giustizia ed ex giudice, Sergio Moro. I giudici attribuiscono infatti all'ex magistrato giudicante, responsabile delle più importanti condanne dell'inchiesta Lava Jato, una "interazione non ortodossa" con i procuratori. La richiesta di esclusione si basa sui reportage del giornale "The Intercept" nei quali da settimane vengono pubblicate conversazioni private secondo cui i magistrati del pool anti-corruzione "Lava Jato", avrebbero lavorato a stretto contatto con l'allora giudice Moro per costruire prove da usare nel processo contro l'allora presidente Luiz Inacio "Lula" da Silva e per ostacolare la campagna elettorale presidenziale del 2018 del candidato del Partito dei lavoratori, Fernando Haddad. (segue) (Brb)