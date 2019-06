Brasile: scandalo intercettazioni, Associazione giudici chiede sospensione Sergio Moro (2)

- "Negli articoli vengono riportati una serie di episodi che, se confermati, sono estremamente seri", dicono i giudici. Nella lettera i magistrati elencano i fatti più gravi: "il giudice Moro consiglia e orienta l'accusa, chiede agilità sulle indagini, si riferisce agli accusati come nemici, suggerisce che solo il 30 per cento di questi venga indagato, fornisce fonti alla procura, suggerisce la sostituzione di una procuratore in una determinata udienza, dimostra preoccupazione per l'attività dell'accusa, anticipa le proprie decisioni a una parte del processo e disdegna la difesa", sottolineano i giudici nella lettera. "I fatti emersi meritano un'indagine per verificare il rispetto delle regole del giusto processo e delle garanzie costituzionali", dicono. "E chiaro, quindi, che la conferma della pratica di tale condotta impedisce la permanenza nell'associazione e il titolo onorario di membro dell'Ajufe, pena la messa in discussione della credibilità dell'associazione e dello stesso sistema giudiziario davanti della società", affermano. (segue) (Brb)