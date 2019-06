Brasile: scandalo intercettazioni, Associazione giudici chiede sospensione Sergio Moro (3)

- L'inchiesta ha in queste settimane aperto una polemica sull'operato del pool "Lava Jato" che ha portato, tra le altre cose, all'arresto e alla condanna dell'ex presidente Lula, proprio da parte del giudice Moro. Un dibattito sul quale è intervenuto in prima persona il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, secondo cui l'operato del suo attuale ministro della Giustizia rimane "senza prezzo". "Moro ha tirato fuori e mostrato le viscere del potere. Quello che ha fatto Moro non ha prezzo, e per questo è ormai un pezzo di storia del Brasile", ha commentato Bolsonaro. Secondo il capo dello stato, Moro rimane un "patrimonio" del paese, ed è "vittima di un complotto che mira ad attaccare" chi è dalla sua parte. (segue) (Brb)