Brasile: scandalo intercettazioni, Associazione giudici chiede sospensione Sergio Moro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In uno dei segmenti dell'inchiesta vengono riportate le conversazioni interne a un gruppo nel quale sono presenti tutti i magistrati del pool "Lava Jato". Nelle conversazioni, tra le altre cose, i pubblici ministeri parlano apertamente del loro desiderio di impedire la vittoria elettorale del Pt e commentano le azioni intraprese per raggiungere questo obiettivo. In particolare i procuratori della task force Lava Jato di Curitiba, guidati dal magistrato Deltana Dallagnol, discutono dei modi per impedire o "ridimensionare" un'intervista all'ex presidente Lula da Silva da parte dell'editorialista del quotidiano "Folha", Monica Bergamo, autorizzata dal giudice della Corte suprema, Ricardo Lewandowski perché, affermano nella chat i magistrati, "può eleggere l'Haddad" o consentire al "ritorno del Pt" al potere. (segue) (Brb)