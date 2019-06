Iran-Italia: colloqui “approfonditi” tra l’ambasciatore Perrone e il ministro Zarif

- Il nuovo ambasciatore d’Italia a Teheran, Giuseppe Perrone, è stato ricevuto quest’oggi dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale dell’Iran, Mohammad Javad Zarif. Lo ha reso noto via Twitter lo stesso diplomatico italiano. “Grazie per la calorosa accoglienza e la discussione approfondita sugli eventi attuali. E’ stata un grande opportunità per riaffermare i legami storici tra Italia e Iran”, ha detto Perrone. L’ambasciatore si è insediato pochi giorni fa a Teheran in sostituzione di Mauro Conciatori. In precedenza, Perrone ha guidato la missione diplomatica dell’Italia a Tripoli, in Libia, dove ha servito a partire dal 10 gennaio 2017, riaprendo di fatto l’ambasciata nel paese nord africano chiusa dal 2014, per poi essere richiamato lo scorso 10 agosto per gravi rischi legati alla sicurezza della sua persona. (Irt)