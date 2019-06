Tpl Roma: Pedica (Pd), apertura metro Repubblica, scuse Raggi non bastano

- "Raggi annuncia la riapertura della metro Repubblica. Dopo otto mesi, solo le scuse non bastano. Mi auguro che il Campidoglio provveda a risarcire i commercianti che in tutto questo tempo hanno dovuto sopportare enormi disagi e grandi perdite economiche". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. (Com)