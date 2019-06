Tpl Roma: Codacons, caso Repubblica vergogna agli occhi del mondo, comune e Atac risarciscano utenti e commercianti

- "Il caso della stazione della metro Repubblica a Roma ha rappresentato una vergogna per la città agli occhi del mondo intero, e non possono certo bastare le scuse del sindaco Raggi a placare la rabbia di cittadini e negozianti". Lo afferma, in una nota, il Codacons, commentando la notizia della riapertura della fermata. "Le scuse di Virginia Raggi sono rispedite al mittente, e non vengono accettate né dagli utenti, né dagli esercenti – afferma il Presidente Carlo Rienzi – Chi vive e lavora nella zona di Repubblica, così come i turisti e i titolari di attività commerciali nell’area, ha subito un danno evidente e se il sindaco pensa che possa finire tutto a 'tarallucci e vino' si sbaglia di grosso. Gli abbonati Atac devono ottenere un equo indennizzo per il disservizio subito, e gli esercenti il risarcimento per la riduzione del giro di affari della propria attività come conseguenza della prolungata chiusura della stazione". In tal senso il Codacons "sta raccogliendo le adesioni di cittadini ed esercenti per le dovute azioni legali risarcitorie da intraprendere contro Comune e Atac". (Com)