Roma: Diaco (M5s), consigliera Mussolini male informata su parco Centocelle (2)

- Diaco spiega poi che “nel frattempo la Direzione rifiuti di Roma Capitale, insieme alla Polizia locale, ai carabinieri, ad Arpa Lazio, al Cnr e all'Ingv, ha effettuato i sopralluoghi nell'area per prelevare alcuni campioni per verificare le condizioni dei terreni, ad integrazione dei monitoraggi già effettuati l'anno scorso. Un'attività che rientra tra le misure previste da un'ordinanza sindacale firmata a novembre 2018. Entro fine luglio avremo i risultati del campionamento che ci aiuteranno a definire meglio le azioni da intraprendere. Nel mese di settembre dello stesso anno sono stati effettuati da Ama importanti interventi sui rifiuti fuori terra, integrando le azioni di messa in sicurezza già avviate nel 2017”. E conclude: “Chi dice poi che lo sfalcio dell'erba non è stato fatto? Ecco alcune immagini dell'intervento effettuato, anche in questi giorni, dal Servizio Giardini di Roma Capitale. Siamo perfettamente consapevoli dell'alto valore storico dell'area verde, soggetta a vincoli archeologici e paesaggistici, un bene a cui non rinunceremo, da difendere, rilanciare e tutelare”. (Rer)