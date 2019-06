Sociale: al via giovedì "Pellegrinaggio della gioia" a Loreto per bimbi ospedali romani Gemelli e Bambino Gesù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 27 giugno 2019 al 1 luglio 2019 si terrà a Loreto il "46° pellegrinaggio della Gioia" promosso dalla Sezione Romana-Laziale dell'Unitalsi (Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali). "Dal Cielo alla terra di Loreto insieme a Mary Poppins" è il tema spirituale che guiderà il pellegrinaggio ideato soprattutto per i più piccoli in cui si alterneranno momenti di riflessione e spiritualità e momenti ludici. Saranno oltre 500 le persone - tra bambini e disabili – che prenderanno parte a questo appuntamento, ormai tradizionale, in arrivo da tutte le province del Lazio, dalla città di Loreto e dai reparti di oncologia pediatrica del policlinico Gemelli e dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Ad accompagnarli il Vescovo Ausiliare di Roma Mons. Paolo Ricciardi Delegato per la Pastorale Sanitaria e l'Arcivescovo e Prelato di Loreto, Mons. Fabio Dal Cin, l'assistente ecclesiastico regionale dell'Unitalsi, don Gianni Toni e dalla presidente della Sezione Romana- Laziale dell'Unitalsi, Preziosa Terrinoni. (segue) (Com)