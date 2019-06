Sociale: al via giovedì "Pellegrinaggio della gioia" a Loreto per bimbi ospedali romani Gemelli e Bambino Gesù (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma prevede: sabato 29 giugno la fiaccolata che si terrà nella piazza della Madonna a Loreto impreziosita dalla presenza di 50 figuranti dell'Associazione della Passione di Cristo di Sezze, luogo originario dello spirito devozionale, che indosseranno i tradizionali costumi della rappresentazione di Cristo. Domenica 30 giugno sarà, invece, una giornata all'insegna del gioco e del gemellaggio tra i bambini dell'Unitalsi della Romana-Laziale e quelli della città di Loreto. "Come nella nostra tradizione il Pellegrinaggio della gioia, coinvolgerà i bambini degli ospedali pediatrici Bambino Gesù e Policlinico Gemelli di Roma, le cui famiglie sono ospitate nelle case accoglienza della nostra associazione a Roma – spiega Preziosa Terrinoni, presidente sezione romana Laziale dell'Unitalsi – questo perché vogliamo che anche l'estate venga vissuta da tutti, senza barriere, in un clima di festa e gioco. Con questa iniziativa vogliamo essere vicini anche a quelle famiglie con figli disabili costrette a casa e impossibilitate a viaggiare perché hanno difficoltà ad avere assistenza specifica e logistica. Grazie ai nostri volontari e alla nostra esperienza il pellegrinaggio diventa occasione di gioia per tutti". (Com)