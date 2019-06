Consiglio comunale Milano: approvato emendamento Rizzo su eliminazione off peak in festivi e prefestivi

- Il Consiglio comunale di Milano ha approvato all'unanimità un emendamento presentato dal capogruppo di Milano in Comune, Basilio Rizzo, che modifica i limiti orari dell'abbonamento senior off peak nei giorni festivi e prefestivi. Gli anziani in possesso di questo titolo di viaggio attualmente possono viaggiare solo dalle 9.30. La delibera di giunta sulle tariffe del trasporto pubblico locale al vaglio del Consiglio comunale già introduce una novità: la possibilità per chi sottoscrive il senior off peak di viaggiare sui mezzi di superficie fin dall'inizio dell'orario di servizio. L'emendamento di Rizzo elimina il limite orario anche per i viaggi in metropolitana tutti i sabati e le domeniche, oltre a tutti gli altri giorni festivi e prefestivi. (Rem)