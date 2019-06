Armenia-Vietnam: commissione Affari esteri ad Erevan, discussa cooperazione

- Il presidente del parlamento di Erevan, Ararat Mirzoyan, ha incontrato oggi una delegazione vietnamita guidata da Nguyen Manh Tien, numero due della commissione Affari esteri del parlamento di Hanoi. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Armenpress”, aggiungendo che Mirzoyan ha auspicato un rafforzamento della cooperazione interparlamentare nel prossimo futuro, e sottolineato la necessità di consolidare la collaborazione sul piano bilaterale in ambito economico e culturale. Il vicepresidente della commissione vietnamita per gli Affari esteri, di contro, ha ribadito l’interesse delle autorità di Hanoi nei confronti di un rafforzamento della cooperazione bilaterale con il paese caucasico. “Speriamo che l’organizzazione di eventi come questo possa contribuire ad uno sfruttamento efficiente dell’enorme potenziale che caratterizza i nostri rapporti bilaterali”, ha detto. (Res)