Roma: da assemblea capitolina ok a modifiche regolamento attività commerciali e artigianali città storica (2)

- Medie strutture di vendita. Sì all'apertura di medie strutture ricomprese nella categoria delle attività tutelate e in regola con la normativa urbanistico-edilizia. Attività vietate. Depennate dall'elenco delle attività vietate le cooperative di consumo e gli 'hard' e 'soft' discount. Subentri. Eliminato il divieto di subentro in attività non tutelata, fermo restando quello relativo alle attività vietate. Secondo Carlo Cafarotti, assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale, "La tutela del commercio nel Centro Storico di Roma si vale ora di un provvedimento perfezionato, che agevola l'apertura di attività di pregio e agevola l'applicazione della relativa disciplina. I benefici sono evidenti, in termini di facilitazioni per il tessuto produttivo locale, impulso al decoro cittadino e garanzia dell'eccellenza degli articoli venduti". "Abbiamo voluto rispettare le somministrazioni e tutelare, con le opportune differenze, il consumo sul posto con diverse modalità di esercizio nel rispetto delle sentenze del Tar e del Consiglio di Stato. Crediamo che vada preservato l'equilibrio tra attività commerciali e residenti nell'interesse della Capitale e di tutti i cittadini", dichiarano il presidente e la vicepresidente della Commissione Commercio di Roma Capitale, Andrea Coia e Sara Seccia. (Com)