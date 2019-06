Decreto Crescita: Bernini (FI), sarà di nuovo fiducia, manca rispetto per minoranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia a palazzo Madama, nel suo intervento in Aula ha annunciato il voto contrario del partito al calendario dei lavori e ha aggiunto che "è già accaduto alla Camera con il decreto Sblocca cantieri, sta accadendo al Senato con il decreto Crescita, con cui ci sono in gioco anche i destini di dossier importantissimi come l'Alitalia, per esempio, per i quali una delle due Camere non riesce a esaminare i decreti legge. Finiamola, dunque, con la finzione del rispetto dei tempi parlamentari, tanto tutti sappiamo che metterete la fiducia, l'ennesima inutile fiducia, facendo carta straccia dei nostri emendamenti. Vi chiediamo almeno di evitare un'altra ennesima figura", ha concluso la parlamentare azzurra, "di non spostare cioè di ora in ora, di giorno in giorno le sedute d'Aula, abbiate almeno rispetto per la dignità delle minoranze e di questa istituzione".(Rin)